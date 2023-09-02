CANLI ANLATIM: Gaziantep FK - Galatasaray
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. İşte maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Gaziantep FK - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.
İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.
İşte 11'ler
Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Ertuğrul, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan, Bikel, Maxim, Mustafa, Riascos
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi
Eksikler
Ev sahibi Gaziantep FK'da İlker Karakaş dışında eksik bulunmuyor.
Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kadroda yer almıyor.
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