Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 17:58

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 19:12

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşıyor.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.

İşte 11'ler

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

CANLI ANLATIM | Giresunspor 0-0 Galatasaray

10' Sağdan Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu arka direkte Sergio çevirdi ama savunmadan yine kritik bir müdahale geldi.

3' Barış Alper sağdan ceza sahasına gönderdi. Karambolde Icardi topu almak isterken kaleciye faul yaptı.

1' Zorlu mücadele Bahattin Şimşek'in işareti ile başladı.

Eksikler

Galatasaray'da cezalı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Yusuf Demir, Seferovic, Patrick van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almadı.