CANLI ANLATIM: Hollanda 0-0 Türkiye CANLI YAYIN

Yayınlanma: 06.07.2024 - 21:01

Güncelleme: 06.07.2024 - 22:07

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

İŞTE 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Bergwijn, Simons, Gakpo, Depay.

Türkiye: Mert, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Barış Alper, Kenan, Arda.

CANLI ANLATIM | HOLLANDA 0-0 TÜRKİYE

6' Denzel Dumfries'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Depay'ın şutu savunmamızdan döndü.

2' Rakiplerinden tek tek sıyrılan Depay ceza sahası içinde bomboş durumda şutunu çekti. Top kaleyi bulmadı.

1' Haydi çocuklar zafer gecesi olsun! Zorlu mücadelede ilk düdük geldi...

Fransız hakem yönetecek

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

Milli takımda önemli eksikler

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, maçta forma giyemeyecek. Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.