Eksik Galatasaray İstanbulspor'dan istediğini aldı! İstanbulspor 0-2 Galatasaray

Yayınlanma: 16.05.2023 - 19:36

Güncelleme: 16.05.2023 - 22:18

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 45+11. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Mauro Icardi attı.

Sarı-kırmızılı takımda Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 76 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında galibiyet alması halinde Fenerbahçe'nin maçlarını beklemeden şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu daha önce de ilan edebilir. İstanbulspor ise ligde 35 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.



Karşılaşmadan dakikalar | İstanbulspor 0-2 Galatasaray

89' GOL | Galatasaray, Mauro Icardi'nin pasıyla farkı 2'ye çıkardı. Kerem'in derin pasında Icardi, karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum şimdi 2-0.

85' Lucas Torreira, rakipi yarı alanın yakınlarında yerde kaldı. Hakem faulü verdi. Icardi ve Kerem topun başına geçti.Icardi'nin direkt kaleye gönderdiği top barajdan döndü. Dönen topa Kaan gelişine vurdu ama top üstten auta gitti.

73' KIRMIZI KART | Galatasaray'da Zaniolo, atağa kalkerken Mehmet Yeşil'e faul yaptı ve sarı kart gördü. Zaniolo'nun hareketi için VAR uyarıda bulundu. Hakem pozisyonu izliyor. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu inceledi ve direkt kırmızı kartı çıkardı.

62' Mertens'İn pasında sol çaprazda topla buluşan Kerem, topu ayağından aşında kaleci Jensen topu aldı.

60' Kazımcan'ın hatasında Demeaco Duhaney Muslera'nın kalesinde olmadığını görünce uzaktan şansını denedi ama isabetli bir şut gelmedi.

59' Milot Rashica'nın pasında Kerem ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top savunmaya çarpıp kornere gitti.

54' Soldan kazanılan köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı. Ethemi'nin pasında ceza sahası içindeki Eze için ofsayt bayrağı kalktı.

51' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunu Dubois ortaladı. Icardi'den önce topu Jensen aldı.

45+12' VAR İPTALİ | Galatasaray, Icardi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kerem'in yerden pasında ön direkte topla buluşan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kerem'in yerden pasında ön direkte topla buluşan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyonda bir ofsayt incelemesi var. Galatasaray'ın attığı GOL ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+11' GOL | Galatasaray, Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Icardi, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi.

45+7' PENALTI | Galatasaray penaltı kazandı! Hakem, Tuncer Duhan Aksu'nun Rashica'ya yaptığı dokunuşun penaltı olduğunu belirtti ve beyaz noktayı gösterdi.

45+6' Icardi'nin pasında Rashica karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı gitti. Sonrasında penaltı itirazlarında bulunda. Hakem pozisyonu VAR'dan inceliyor.

45' Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında savunma topu sektirdi. Mehmet Yeşil'in geri pası kornere gitti.

22' Oliveria denemeye devam ediyor. Ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti.

12' Galatasaray'da Rashica'nın ceza sahası dışından vuruşu direkten dışarı gitti.

7' Sergio Oliveira'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş direk dibinden dışarı gitti

1' Zorlu mücadele Tugay Kaan Munamoğlu'nun düdüğü ile başladı.