Yayınlanma: 26.09.2023 - 19:14

Güncelleme: 26.09.2023 - 20:18

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk oluyor.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başladı. Abdülkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşmanın VAR koltuğunda Koray Gençerler oturuyor.

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor'da karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke ile sürpriz şekilde yollar ayrıldı.

İşte 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Traore

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

CANLI ANLATIM | İstanbulspor 0-0 Galatasaray

15' İstanbulspor gole yaklaştı. Djakaridja Traore'nin şutunu Muslera çıkardı.

14' Galatasaray gole yaklaştı. Tete'nin ortasında topla buluşan Icardi'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

3' Galatasaray yine gole yaklaştı. Mertens'in ceza sahası içinde yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

2' Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunu kaleci Jensen kornere çeldi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

İstanbulspor'da statü gereği Gianelli Imbula forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş forma giyemeyecek. Öte yandan Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz statü gereği maç kadrosunda yer alamayacak.