CANLI ANLATIM - İstanbulspor 0-0 Trabzonspor
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu açılış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Futbolseverlerin sabırsızlıkla yolunu gözlediği Spor Toto Süper Lig'de özlem sona eriyor.
Yeni sezonunun ilk galasında son şampiyon Trabzonspor'la ligin yeni temsilcilerinden İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 21:00'de başlayan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.
İşte 11'ler
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Ologo, Duhan, Ferhat, Topalli, Melih, Ali Yaşar, Ethemi, İbrahim
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Dorukhan, Bakasetas, Ömür, Visca, Trezeguet, Cornelius
CANLI ANLATIM | İSTANBULSPOR 0-0 TRABZONSPOR
3' Orta alanda topu kazanan Trezeguet savunma arkasına sarkan Cornelius'u düşündü ama top hızlı, aut.
1' Zorlu mücadele Arda Kardeşler'in düdüğü ile başladı.
İstanbulspor 17 yıl sonra Süper Lig'de
TFF 1. Lig finalinde Bandırmaspor'u yenerek play-off şampiyonu olan İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e adım atmıştı.
Kadrosunu büyük ölçüde koruyarak sezona başlayan sarı siyahlı ekip bu sezon ligde kalmak adına ciddi bir sınav verecek.
2004-2005 sezonundan sonra ilk kez
Süper Lig'e bu sezon yeniden adım atan İstanbulspor ile Trabzonspor, en son 2004-2005 sezonunda karşı karşıya gelmişti. İstanbulspor rakibiyle oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.
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