CANLI ANLATIM: Konyaspor - Galatasaray (19:00)

05 Mart 2022 Cumartesi, 17:39

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Cumartesi mesaisinin son maçında İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray, 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

İşte 11'ler;

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytqi, Ahmed Hassan

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Cicaldau, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Gomis

Ev sahibi yeşil-beyazlılar, son hafta Alanya'da alınan 5-1'lik farklı mağlubiyetin yaralarını Galatasaray maçında sarmak istiyor. Son 2 haftada geriden gelerek galibiyetlere uzanan sarı-kırmızılılar ise serisini sürdürmenin peşinde olacak.

Bu sezon 15. kez rakiplerini Konya'da ağırlamaya hazırlanan İlhan Palut'un öğrencileri geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alırken yalnızca Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.

Fırtınalı bir sezon yaşayan Galatasaray ise deplasmanda inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şimdiye dek çıktığı 13 deplasman maçında 3 kez galip gelebilen sarı-kırmızılılar, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.