CANLI ANLATIM: Konyaspor - Galatasaray (19:00)
Göztepe ve Rize galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Galatasaray, 4.5 ay sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma hedefiyle Konya deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Cumartesi mesaisinin son maçında İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray, 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
İşte 11'ler;
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytqi, Ahmed Hassan
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Cicaldau, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Gomis
Ev sahibi yeşil-beyazlılar, son hafta Alanya'da alınan 5-1'lik farklı mağlubiyetin yaralarını Galatasaray maçında sarmak istiyor. Son 2 haftada geriden gelerek galibiyetlere uzanan sarı-kırmızılılar ise serisini sürdürmenin peşinde olacak.
Bu sezon 15. kez rakiplerini Konya'da ağırlamaya hazırlanan İlhan Palut'un öğrencileri geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alırken yalnızca Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.
Fırtınalı bir sezon yaşayan Galatasaray ise deplasmanda inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şimdiye dek çıktığı 13 deplasman maçında 3 kez galip gelebilen sarı-kırmızılılar, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
En Çok Okunan Haberler
- 'Hocanın altını oymadık'
- Erdal Beşikçioğlu başrolde: 'Hakim'e yeni kan
- Akrep Nalan, hayattayken mirasını devretmiş
- CHP'li milletvekiline yumruklu saldırı
- THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum
- Maç sonrası saha karıştı
- Şarkıcı Bergen kimdir? Hayatı ve kariyeri
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Leicester City 450 dakika sonra güldü!
- Kılıçdaroğlu yanıt verdi: 'Telaşlanmasın'