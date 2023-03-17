Galatasaray'ın serisi Konya'da son buldu! Konyaspor 2-1 Galatasaray

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 18:57

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 22:11

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Milot Rashica ile 31. dakikada öne geçerken, Konyaspor bu gole 62. dakikada Soner Dikmen ile karşılık verdi. Konyaspor, uzatma dakikalarında Oğulcan Ülgün ile bir gol daha bularak karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Berkan Kutlu, 35. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Berkan Kutlu, gelecek hafta Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Galatasaray, bu sonuçla 60 puanda kaldı. Konyaspor, 34 puana yükseldi.

Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Konyaspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar| Konyaspor 2-1 Galatasaray

90+3 GOL | Konyaspor, Oğulcan Ülgün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Bruno Paz'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Oğulcan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

88' Konyaspor'un Endri Çekici ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Endri Cekici, golden sonra formasını çıkardığı için sarı kart gördü.

77' Nicolo Zaniolo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Sehic son anda kornere çeldi.

76' Savunma arkasına gönderilen topta Mahir, direk dibinden vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

71' Milot Rashica'nın ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

70' Rashica, müsait durumdaki Icardi'ye bıraktı. Icardi istediği vuruşu yağamadı.

70' Francisco Calvo, Icardi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

68' Hızlı gelişen Konyaspor atağında Marlos topu boş alandaki Diouf'a atmak istedi ama Kaan Ayhan'dan kritik bir müdahale geldi.

62' GOL | Konyaspor, Soner Dikmen'in golüyle eşitliği yakaladı. Bruno Paz'ın yerden yay üzerine çevirdiği topu Soner çok iyi kontrol etti. Sağ ayağıyla yaptığı vuruş Muslera'ya da çarpıp ağlara gitti.

61' Sacha Boey, Marlos'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

60' Sergio Oliveira'nın ceza sahasına kestiği topa arka direkte Icardi vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57' Calvo'nun ceza sahasına çevirdiği topa Abdülkerim müdahale etti. Kaleye yönelen topu Muslera son anda kurtardı.

54' Konyaspor'da Mame Diouf'un attığı GOL ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

51' Leo Dubois'in soldan içeriye kestiği topa Icardi dokunamadı. Sonrasında da ofsayt bayrağı havaya kalktı.

43' Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği top doğrudan kaleye yöneldi. Top Sehic'in kontrolünde yan filelere çarptı.

37' Bir sarı da Icardi'ye! Arjantinli yıldız, orta alanda Adil'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

36' Berkan Kutlu orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Berkan Kutlu gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Genç oyuncu Adana Demirspor maçında yok.

31' GOL | Galatasaray, Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem, yay üzerindeki Rashica'yı gördü. Kosovalı oyuncu sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

29' Icardi, arkadan bindirme yapan Boey'i gördü. Boey çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Sehic topu kornere çeldi.

21' Alejandro Pozuelo'nun ceza sahasına yükselttiği topa Francisco Calvo kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

18' Milot Rashica'nın savunma arkasına gönderdiği topa Icardi, çaprazdan vuruşunu yaptı. Top kaleci Sehic'te kaldı.

13' Marlos Moreno'nun yay üzerinden yaptığı vuruş savunmaya çarpıp Muslera'nın üzerine gitti.

5' Sağdan Muhammet Demir, Abdülkerim'den topu çaldı. Hemen ceza sahası içindeki Mahir Emreli'ye bırakmak istedi ama Dubois araya girdi.

3' Mahir Emreli sağdan son çizgiye inip dışarıya çevirdi. Savunmada Dubois'ten kritik bir müdahale geldi.

1' Zorlu mücadele Zorbay Küçük'ün işareti ile başladı.