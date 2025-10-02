Canlı Anlatım: Legia Varşova - Samsunspor | Canlı Yayın: UEFA Konferans Ligi 1. Haftası

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk oluyor.
Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı.
Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.
İŞTE 11'LER
Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Vinagre, K. Urbanski, Augustyniak, W. Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji
CANLI ANLATIM | LEGIA VARŞAVO 0-1 SAMSUNSPOR
1' Polonya'da ilk düdük geldi! Başarılar Samsunspor...