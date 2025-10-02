Canlı Anlatım: Legia Varşova - Samsunspor | Canlı Yayın: UEFA Konferans Ligi 1. Haftası

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025 21:28:00
Haber Merkezi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk oluyor.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı. 

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.

İŞTE 11'LER

Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Vinagre, K. Urbanski, Augustyniak, W. Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji

CANLI ANLATIM | LEGIA VARŞAVO 0-1 SAMSUNSPOR

1' Polonya'da ilk düdük geldi! Başarılar Samsunspor...

