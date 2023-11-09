Yayınlanma: 09.11.2023 - 21:53

Güncelleme: 09.11.2023 - 23:21

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Ludogorets Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN platformundan yayınlanıyor.

11'LER

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel,Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent, Dusan Tadic, Michy Batshuayi.

CANLI ANLATIM | Ludogorets 1-0 Fenerbahçe

18' GOL | Jakub Piotrowski 25 metreden önüne gelen topa çok sert vurdu ve top ağlarla buluştu.

14' Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi ancak Osayi'nin pasında Batshuayi topa dokunamadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 10 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, müsabakada forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Mert Müldür, Samet Akaydin, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz da kadroda yer alamayacak.