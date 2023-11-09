Bayern Münih'ten dikkat çeken Fenerbahçe paylaşımı!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında kendi sahasında ağırladığı temsilcimiz Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Bayern Münih'in basketbol takımı, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçeli taraftarlara seslendi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4'üncü haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi bu maçı Harry Kane'nin golleri ile 2-1 kazandı.
Bayern Münih'in aldığı bu galibiyetten sonra Alman ekibinin basketbol hesabı, Fenerbahçe'yi etiketleyerek bir gönderi paylaştı. Bayern Münih'in maçın ardından yaptığı paylaşım, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.
Bu gönderiye kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Galatasaraylı taraftarlar, söz konusu paylaşıma tepki yağdırdı.
İLK MAÇTA DA PAYLAŞMIŞLARDI
Bayern Münih Basketbol hesabı, Galatasaray'ın Alman ekibi ile ilk maçı öncesi sosyal medyadan Fenerbahçe'ye yönelik bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımda, "Hey Fenerbahçe Beko taraftarları, cuma gününü sabırsızlıkla mı bekliyorsunuz?" ifadeleri kullanılmıştı.
We’ll bring out the classic ??#FCB(B) Fans @FBBasketbol fans— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) November 8, 2023
??
Happy that @FCBayern signed @HKane
Güzel kutlayın, sevgili arkadaşlar! #WeBallTogether #FCBvGS https://t.co/7uk3QfM8w0
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