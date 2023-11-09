Yayınlanma: 09.11.2023 - 21:53

Güncelleme: 10.11.2023 - 00:11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Ludogorets Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN platformundan yayınlanıyor.

11'LER

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel,Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent, Dusan Tadic, Michy Batshuayi.

CANLI ANLATIM | Ludogorets 1-0 Fenerbahçe

50' Oosterwolde, Bernard Tekpetey'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

47' Fenerbahçe hızlı geldi. Sağ kanatta Ferdi'nin pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin şutunu kaleci Simon Sluga çıkardı.

45' Miha Zajc rakibine yaptığı hareketten sonra sarı kart gördü.

43' Ludogorets sağ kanattan etkili geldi. Bernard Tekpetey şutunu çekti ancak Livakovic topu kurtarmayı başardı.

40' Claude Goncalves, Crespo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

39' Crespo, Jakub Piotrowski'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

34' Ludogorets sağ kanattan etkili geldi ancak Kwadwo Duah'ın şutu yan ağlarda kaldı.

32' Anton Nedyalkov, Osayi'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

18' GOL | Jakub Piotrowski 25 metreden önüne gelen topa çok sert vurdu ve top ağlarla buluştu.

14' Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi ancak Osayi'nin pasında Batshuayi topa dokunamadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 10 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, müsabakada forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Mert Müldür, Samet Akaydin, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz da kadroda yer alamayacak.