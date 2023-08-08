Yayınlanma: 08.08.2023 - 20:51

Güncelleme: 08.08.2023 - 22:07

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk oluyor. Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan mücadele 22.00'de başladı.

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetiyor. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstlendiği müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Kİ Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İşte 11'ler

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, David Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Pedro

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu

CANLI ANLATIM | Olimpija Ljubljana 0-0 Galatasaray

4' Admir Bristric ile sol hücuma çıkan Ljubljana'nın ortası Kazımcan'dan sekerek kornere çıktı.

2' Mertens'in pasında Bakambu ceza sahası içinde aşırtma düşündü ancak top auta gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile henüz hazır olmayan yeni transfer Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almıyor. UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.