CANLI ANLATIM: Olympiakos 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşıyor.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan müsabaka, TSİ 19.45'te başladı. Zorlu mücadele EXXEN'den canlı yayımlanıyor. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetiyor.
Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak
11'LER
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Chiquinho, Hezze, Masouras, Jovetic Fourtounis, El Kaabi.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
CANLI ANLATIM | Olympiakos 2-0 Fenerbahçe
44' Oosterwolde sedye ile kenara geldi. Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.
32' Skor 2-0 oldu. Olympiakos ikinci golü buluyor. Fortounis'in ceza sahası içine ara pasında topu alan Stevan Jovetic düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.
27' LIVAKOVIC! Konsantinos Fortounis'in ceza sahası içine ortasında David Carmo'nun kafa vuruşu Livakovic kornere çeldi.
26' Pasla kullanılan kornerin devamında İrfan Can Kahveci'nin kale önüne ortasında Miha Zajc için ofsayt bayrağı havada.
22' Hakeme itirazlarda bulunan İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.
18' Georgios Masouras'ın sağ kanattan ortasında Becao riske girmeyerek topu kornere yolladı.
8' Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Konsantinos Fortounis'te kaldı. Fortounis'in ceza sahasından çektiği şut köşeden ağlara gitti.
7' KAÇTI! Sağ kanatta topu alan İrfan Can'ın klas pasında topu alan Dzeko dar açıdan vurdu. Top kaleciden döndü.
4' Hızlı çıkan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in ortasında Dzeko'nun gelişine volesi savunmadan kornere gitti.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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