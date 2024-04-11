Fatih Terim'den Fenerbahçe mesajı: Başarılar diledi!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçı için sarı-lacivertlilere başarılar diledi.

AA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 16:42
Fatih Terim'den Fenerbahçe mesajı: Başarılar diledi!
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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etmek için Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarını misafir etti.

Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü Terim, Türkiye'den gelen gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.

Fatih Terim, Olympiakos maçında Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


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