Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe Beko'da 2 sakatlık!

THY Euroleague'de yarın Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe Beko'ya karşılaşma öncesi Sertaç Şanlı ve Johnathan Motley'den kötü haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:17
Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe Beko'da 2 sakatlık!
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Fenerbahçe Beko, Anadolıu Efes maçında sakatlanan Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı'nın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Sarı lacivertliler takımda Motley, yarın oynanacak Olympiakos karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sertaç'ın durumuna ise maç gününde karar verilecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncularımız Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı, 8 Nisan Pazartesi günü oynanan Anadolu Efes karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır.

Sporcularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından Johnathan Motley’de sol bacak kalf bölgesinde kas yaralanması, Sertaç Şanlı’da ise sağ bacak hamstring kas yaralanması tespit edilmiş ve oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.

12 Nisan Cuma günü (yarın) oynanacak Olympiacos maçı öncesinde Johnathan Motley’in tedavisi İstanbul’da devam ettirilecektir. Sertaç Şanlı ise takım kafilesinde yer alacak ve durumuna maç gününde karar verilecektir."


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