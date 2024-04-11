CANLI ANLATIM: Olympiakos - Fenerbahçe

Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:39

Güncelleme: 11.04.2024 - 18:39

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak mücadele EXXEN'den izlenebilecek. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak.

Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak

11'LER

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Chiquinho, Hezze, Masouras, Jovetic Fourtounis, El Kaabi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King Olympiakos maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.