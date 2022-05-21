CANLI ANLATIM: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
Bu sezon evinde en az puan toplayan takım olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile ligi 2. bitirmek isteyen Fenerbahçe ligin son haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in final haftasında, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe sezondaki son maçlarına Yeni Malatya Stadı'nda çıkacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak ve yardımcılıkların Bahtiyar Birinci ile Ali Tuna yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.
İşte 11'ler:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Philip, Campi, Hafez, Nshimirimana, Atakan, Rahman Buğra, Umut, Haqi Osman
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
Dış sahadaki son maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, daha önceki beş deplasman mücadelesini 2 ya da daha fazla gol atarak kazanmıştı.
Ligde geride kalan 37 müsabakada 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puan toplayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor son sırada bulunuyor. Konuk sarı lacivertliler ise 20 galibiyet ve 10 beraberlik ile 70 puan ile 2. sırada yer alıyor.
İki takımın ligin ilk yarısındaki randevusunda kazanan taraf 2 - 0'lık skorla sarı lacivertliler olmuştu.
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