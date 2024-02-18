Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:08

Güncelleme: 18.02.2024 - 16:47

Trabzonspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.

Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou, Midtsjö, Halil, Diaby, Gökcan, Thiam.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Joaquin, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.

CANLI ANLATIM | Pendikspor 0-0 Trabzonspor

45' Diaby, Halil'in pasında ceza sahasına girdi ancak şutunu çekemeden yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

43' Mendy topla birlikte sol kanattan geldi ancak Trezeguet'e pası vermek isterken top doğrudan taca çıktı.

40' Diaby sol kanattan topla çıktı ancak Meunier ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

35' Visca orta alandan hızlı geldi ve ceza sahasına girerken şutunu çekti ama kaleci Erdem topu köşeden çıkarttı.

29' Halil Umut Meler pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltıyı iptal etti.

26' Pendikspor penaltı kazandı. Badou Ndiaye'nin ceza sahasına gönderdiği topta Halil çalımla Meunier'i geçerken hakem oyunu durdurdu ve penaltı noktasını gösterdi.

22' Fredrik Midtsjö kendi yarı sahasından topla birlikte geldi ve ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat top yandan auta çıktı.

19' Pendikspor etkili geldi. Sağ kanattan hızlı çıkan Halil ceza sahasına girdi ve ortasını açtı. Kale ağzında topla buluşan Thiam'ın şutu üstten auta çıktı.

14' Visca'nın ortasında kaleci Erdem ile Fernandez hava topu mücadelesinde çarpıştı. Sağlık ekipleri Fernandez için sahada.

9' Trezeguet, Enis ile girdiği verkaç sonrasında son çizgiye kadar indi ancak ortasını açarken dengesini kaybetti ve top auta çıktı.

5' Sol kanattan topla gelen Diaby ceza sahasına hareketlenen Halil'e ortasını açtı ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.

4' Ön alan baskısıyla topu kazanan Halil şansını uzaklardan denedi ancak köşeye giden top kaleci Uğurcan'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.