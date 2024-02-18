Trabzonspor, Ahmet Suat Özyazıcı'yı andı
Trabzonspor, teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatının birinci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Kulübümüze 4 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı'yı, vefatının birinci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" ifadesine yer verdi.
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