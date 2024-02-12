Trabzonsporlu Enis Bardhi'ye tribünlerden tepki!

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı maçta Makedon futbolcu Enis Bardhi tribünlerden tepki gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:57
Trabzonsporlu Enis Bardhi'ye tribünlerden tepki!
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Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı maçta Makedon futbolcu Enis Bardhi tribünlerden tepki gördü.

Maçın 36. dakikasında topu orta sahada kapan ve ceza alanı önünden şutunu çeken Bardhi'nin ayak dışıyla denediği şut oldukça etkisiz kaldı.

Bardhi'nin etkisiz şutunun ardından tribünde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar Makedon futbolcuyu ıslıkla protesto etti.


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