CANLI ANLATIM: Pendikspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:08
CANLI ANLATIM: Pendikspor - Trabzonspor
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Trabzonspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. 

Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Abdulkadir Bitigen.

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İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou, Midtsjö, Halil, Diaby, Gökcan, Thiam.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Joaquin, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.

TRABZON'DA 2 EKSİK 

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Orsic, forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, kafileye dahil edildi.

PENDİKSPOR'DA SON DURUM

Ligde geride kalan 25 müsabakada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor, 26 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligin 24. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Halil Akbunar, cezasından dolayı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


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