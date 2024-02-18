CANLI ANLATIM: Pendikspor - Trabzonspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Abdulkadir Bitigen.
İLK 11'LER
Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou, Midtsjö, Halil, Diaby, Gökcan, Thiam.
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Joaquin, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.
TRABZON'DA 2 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Orsic, forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, kafileye dahil edildi.
PENDİKSPOR'DA SON DURUM
Ligde geride kalan 25 müsabakada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor, 26 puanla 18. sırada bulunuyor.
Ligin 24. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Halil Akbunar, cezasından dolayı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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