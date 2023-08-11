CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Antalyaspor
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
İşte ilk 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Edin Visca, Trezeguet, Umut.
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Buksa.
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