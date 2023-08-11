CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Antalyaspor

Yayınlanma: 11.08.2023 - 20:27

Güncelleme: 11.08.2023 - 20:27

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İşte ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Edin Visca, Trezeguet, Umut.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Buksa.