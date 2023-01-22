CANLI ANLATIM: Trabzonspor - İstanbulspor
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.
Geçen hafta Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligde üst üste 7 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanarak 3 puan alan İstanbulspor, son 4 maçında 7 puan topladı ve haftaya 18. sırada girdi. Gaziantep FK karşısında uzatma dakikalarında alınan 1 puanın ardından HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 yenen Fatih Tekke'nin ekibi, 18 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgiyle 15 puanı bulunuyor.
İki takım, ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmış ve bu maçı Trabzonspor, Cornelius ve Denswil'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.
İşte 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Bartra, Denswil, Peres, Bakasetas, Siopis, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gomez
İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli
Eksikler
Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları bulunuyor.
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