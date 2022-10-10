CANLI ANLATIM: Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
İşte 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan; Eren, Hugo, Bartra, Larsen; Hamsik, Siopis, Bakasetas; Trezeguet, Yusuf, Maxi
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Hajradinovic, Tirpan, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken
CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 0-0 KASIMPAŞA
24' Bartra'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Yazıcı, arka direkteki Trezeguet'i topla buluşturmak istedi, top doğrudan taca gitti.
19' Hızlı gelişen Kasımpaşa hücumunda Fall sağ kanattan ortaladı, savunmadan seken topa Mickael Tirpan uzak mesafeden vurdu. Top üstten auta gitti.
12' Trabzonspor kalabalık bir şekilde hücuma çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Larsen'in arka direğe ortası doğrudan auta gitti.
3' Bartra, savunma arkasına hareketlenen Maxi Gomez'e uzun bir pas göndermek istedi ancak top Gomez'in uzağında kaldı.
1' :Karşılaşma Hüseyin Göçek'in işareti ile başladı.
Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.
Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.
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