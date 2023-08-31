CANLI ANLATIM: Twente - Fenerbahçe

Yayınlanma: 31.08.2023 - 18:54

Güncelleme: 31.08.2023 - 18:54

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan yayımlanacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.

Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

İşte 11'ler

Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko

Eksikler

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres maç kadrosunda yer almıyor. Öte yandan Manchester United'a transferi bitme aşamasında olan Altay Bayındır da Hollanda'ya götürülmedi.