CANLI ANLATIM: Ümraniyespor - Trabzonspor
Süper Lig'in 5. haftasının açılışında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.
İşte11'ler...
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin, Umut Nayir
Trabzonspor: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny
Eksikler
Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.
Tarihte ilk kez karşı karşıya
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, lig tarihinde Ümraniyespor ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşılaşırken 1 maçı Ümraniyespor kazanırken 1 maç da berabere bitti.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- Dikkat çeken oran: Millet İttifakı fark attı!
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Ebru Baki: 'Ödediğim paraya inanamadım'
- SPK’den batık şirket yöneticiliğine
- Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
- Asbestli gemi bakanlık iptaline rağmen İzmir’e ilerliyor