CANLI ANLATIM: Ümraniyespor - Trabzonspor

02 Eylül 2022 Cuma, 20:30

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

İşte11'ler...

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin, Umut Nayir

Trabzonspor: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny

Eksikler

Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.

Tarihte ilk kez karşı karşıya

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, lig tarihinde Ümraniyespor ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşılaşırken 1 maçı Ümraniyespor kazanırken 1 maç da berabere bitti.