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CANLI YAYIN: ABD 1-0 Türkiye CANLI ANLATIM Hazırlık mücadelesi

CANLI YAYIN: ABD 1-0 Türkiye CANLI ANLATIM Hazırlık mücadelesi

7.06.2025 21:38:00
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Cumhuriyet Spor
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CANLI YAYIN: ABD 1-0 Türkiye CANLI ANLATIM Hazırlık mücadelesi

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Saat 22:40'da başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD'ye konuk oluyor.

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 22.40'ta başladı.

Karşılaşmada Panama Futbol Federasyonu'ndan hakem Fernando Moron düdük çalıyor. Moron'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion.

Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'İMİZ

ABD: Matt Freese, Chris Richards, Jack McGlynn, Diego Luna, Miles Robinson, Luca de la Torre, Johhny Cardoso, Alex Freeman, Malik Tillman, Patrick Agmeyang, Max Arfsten.

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın.

Canlı | ABD 1-0 Türkiye

2' ABD oyuncusu Jack McGlynn, sağ kanatta ceza sahası dışından sert bir şutla takımımızı gafil avladı.

2' GOL | McGlynn'in attığı gol ile ABD öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

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