CANLI YAYIN: Ajax - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi 8. Haftası

Yayınlanma: 30.01.2025 - 22:03

Güncelleme: 30.01.2025 - 22:03

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstlenecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı. Son 16 turu play-off'unu garantileyen Galatasaray, müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor.

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen turnuvada ilk 8'e girecek takımlar adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Bu ekipler, play-off turu oynamadan yoluna devam edecek.

11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Hato, Baas, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey.

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper, Osimhen.