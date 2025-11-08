Canlı Yayın: Antalyaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım: Trendyol Süper Lig 12. haftası

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi Alper Çetin oldu.

Süper Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 7. sırada girdi.

Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İŞTE 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham.

CANLI ANLATIM | ANTALYASPOR 0-2 BEŞİKTAŞ

33' Antalyaspor sağ kanattan bir atak geliştirdi. Sağ taç çizgisine yakın bölgeden yapılan ortada Kenneth Paal kafayı vurdu ancak bu vuruş oldukça etkisiz oldu.

27' GOL | Beşiktaş, köşe vuruşunda Cengiz'in ortasında, Djalo'nun attığı kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.

14' Vaclav Cerny, ceza sahası içinde topu önüne aldı, yakın köşeye yerden sert bir vuruş çıkardı. Top yan ağlarda kaldı.

8' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Cengiz Ünder'in sol kanattan yaptığı iyi ortaya Abraham kafayı vurdu. Top önce kaleciye ardından direğe çarptı ve ağlarla buluşmadı.

2' GOL | Beşiktaş, Tammy Abraham ile 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından Abraham şutunu çıkardı, Antalyaspor savunmasına çarpan top ağlarla buluştu.

1' Antalya'da ilk düdük geldi!