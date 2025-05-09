35. haftaya 5 gollü açılış! Fenerbahçe, Başakşehir'i çok rahat geçti!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 19:21

Güncelleme: 09.05.2025 - 22:04

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Milan Skriniar, 87. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın attı. Başakşehir'in tek golünü 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz attı.

Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 20. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Dominik Livakovic gole izin vermedi.

Konuk ekip Fenerbahçe'de sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü. İki futbolcu, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde bir hafta sonra kazandı ve 78 puana yükseldi. Son üç haftada ikinci mağlubiyetini alan Başakşehir, 51 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında kazanmasıyla Galatasaray'ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etme şansı kalmadı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | BAŞAKŞEHİR 1-4 FENERBAHÇE

90+3' GOL | Oğuz Aydın, sol kanattan topu ceza yayında Tadic ile buluşturdu. Tadic, bekletmeden ceza sahası sağında bulunan İrfan Can Kahveci'ye verdi. İrfan Can, kale sahasına yerden çevirdi. Oğuz Aydın boş kaleye topu ağlara gönderdi.

90+1' GOL | Crespo, sol kanattan çizgiye inerek cez sahasına ortaladı. Ömer Faruk Beyaz'ın voleyle yaptığı harika vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

87' GOL | Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan En Nesyri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

86' Osayi Samuel, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. En Nesyri'nin kafa vuruşunda Duarte, topu çizgiden çıkardı. Sonrasında kaleci Muhammed'ten seken top dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

79' SARI KART | İsmail Yüksek, orta alanda Figueiredo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

60' GOL | Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu zorlayan Skriniar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

55' Talisca'nın ceza yayından sol ayak içiyle çektiği şut savunmada Opoku'dan döndü. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Burak Pakkan'a penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Burak Pakkan, VAR odasıyla iletişim halinde... Hakem Burak Pakkan, VAR uyarısıyla pozisyonu izlemek için monitöre davet edildi. Hakem Burak Pakkan, monitörde pozisyonu izledikten sonra oyunun kale vuruşuyla hareketlenmesini istedi.

44' GOL | İsmail Yüksek'in orta alandan sağ kanatta koşu yapan Mert Müldür'e verdiği pasta Mert, ceza sahası sağına girerek aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

28' SARI KART | Talisca, rakip ceza sahasında Operi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

24' SARI KART | Diego Carlos, orta alanın solunda Piatek'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

20' PENALTI KAÇTI | Piatek, penaltı atışında Dominik Livakovic'in sağına doğru yerden bir vuruş yaptı ancak Livakovic sağına uzanarak gole izin vermedi.

19' SARI KART VE PENALTI | Brnic'in kulllandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Piatek, kafa vuruşunu yaptı. Livakovic'ten dönen top Duarte'nin önüne geldi ancak Duarte'nin vuruşu dışarı çıktı. Pozisyonun ardından hakem Burak Pakkan, Amrabat'ın Duarte'ye faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi ve Amrabat sarı kart gördü.

14' Edin Dzeko, rakip ceza sahasında Duarte'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Burak Pakkan'a penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Burak Pakkan, pozisyon sonrası VAR odası ile iletişim halinde... Hakem Burak Pakkan, VAR odasının pozisyonu değerlendirmesinin ardından mücadelenin taç atışıyla devam etmesini istedi.

11' Brnic, ceza yayı solundan bir kez daha kaleyi yokladı. Livakovic, sağına uzanarak topu çelmeyi başardı.

4' Crespo, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in ellerinde kaldı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.