CANLI YAYIN - Benfica 0-0 Fenerbahçe - CANLI ANLATIM - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk oluyor.

Estadio de Luz'daTSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapıyor.

Slavko Vincic, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

KAZANIRSA 16 YIL SONRA DEVLER LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

İŞTE 11'LER

Benfica: Trubin, Dahl, Otamendi, Antonio Silva, Dedic, Enzo Barrenechea, Barreiro, Rios, Kerem Aktürkoğlu, Aursnes, Pavlidis

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

CANLI ANLATIM | BENFICA 0-0 FENERBAHÇE

11' GOL İPTAL | Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Antonio Silva'nın kafa vuruşunu Pavlidis tamamladı. Benfica üstünlüğü ele geçirdi. Oyuncularımızın, gole itirazı var. Ağlara giden GOL inceleniyor. Yapılan incelemenin ardından gol iptal edildi. Skor 0-0

3' Benfica gole çok yaklaşıyor. Hızlı gelişen atakta Vangelis Pavlidis sol çaprazdan ceza sahasına giriyor ve pasını yerden penalı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Leandro Barreiro yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Dominik Livakovic mutlak bir gole izin vermiyor!

1' Portekiz'de ilk düdük geldi! Başarılar Fenerbahçe, zafer gecesi olsun...