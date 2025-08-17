CANLI YAYIN - Beşiktaş - Eyüpspor - CANLI ANLATIM - Trendyol Süper Lig'i 2025/2026 sezonu 2.haftası

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlıyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Joao Mario, Abraham.
Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Serdar, Yalçın, Halil, Kerem Demirbay, Draguş, Thiam.
CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-1 Eyüpspor
29' GOOOLL!!! ikas Eyüpspor, Mame Thiam'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor.
19' Luccas Claro, itirazları nedeniyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
19' GOOOLL!!! Beşiktaş, Tammy Abraham'ın golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Tammy Abraham, yaptığı vuruşla kaleci Marcos Felipe'nin solundan meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.
17' Beşiktaş penaltı kazanıyor! Beşiktaş penaltı kazanıyor! Robin Yalçın'ın, Orkun Kökçü'ye ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösteriyor.
11' Rafa Silva'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Milot Rashica'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.
4' Gabriel Paulista'nın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Joao Mario için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
3' Sağ kanatta Kerem Demirbay'ın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Halil Akbunar için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.