Tüpraş Stadı'nda gol yağmuru! Beşiktaş'tan evinde 5 gollü geri dönüş!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 19:13

Güncelleme: 25.04.2025 - 21:58

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Hatayspor, 20. dakikada Abdulkadir Parmak ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Ciro Immobile'nin 36. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-1 berabere gitti.

Beşiktaş, Immobile'nin 52. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Siyah-beyazlılarda Rafa Silva, 53. dakikada durumu 3-1'e getirdi. Beşiktaş, 59. dakikada yine Ciro Immobile ile 4-1'i buldu. Ev sahibi Beşiktaş, 78. dakikada Keny Arroyo'nun golüyle maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ta üç gol atan Ciro Immobile, siyah-beyazlılarda ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Keny Arroyo ise ligde ilk kez fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde üç maç sonra kazandı ve 52 puana yükseldi. Hatayspor ise üst üste beşinci mağlubiyetini aldı ve 19 puanda kaldı. Hatayspor, haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'un ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | BEŞİKTAŞ 5-1 HATAYSPOR

88' Boutabba, ceza sahasının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Hatayspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

78' GOL | Joao Mario, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Rafa Silva'ya yerden pasını aktardo. Rafa Silva, topu ceza sahasının soluna kadar sürüp penaltı noktasının sağına yerden çevirdi. Arroyo'nun sol ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

76' Semih Kılıçsoy, orta alanın solundan rakip kaleye hareketlenen Rafa Silva'ya derin bir top gönderdi. Rafa Silva'nın ceza sahası solundan sağ ayak dışıyla çektiği şut kaleci Bekaj'da kaldı.

73' Boutabba, ceza yayından sol ayak içiyle şutunu çekti. Mert Günok, sağına uzanarak topu dışarı çeldi.

63' Görkem Sağlam, ceza sahası solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Mert Günok, sağına yatarak topu kurtardı. Sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

59' GOL | Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdiği topta Ciro Immobile, penaltı noktasında sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

57' Abdulkadir Parmak, ceza yayının sağından sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

53' GOL | Hatayspor savunması kendi yarı alanında paslaşırken orta alanın solunda topu kazanan Emrecan Terzi bekletmeden ceza yayının gerisindeki Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva, ceza yayından sağ ayak içiyle vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

52' GOL | Ciro Immobile, sağ ayak içiyle kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

51' PENALTI | Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Immobile topu kontrol etti. Sonrasında Immobile, Hatayspor savunmasında Kamil Ahmet'in topa elle müdahale ettiği yönünde hakem Adnan Deniz Kayatepe'ye penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu izlemeye davet edildi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

47' Abdulkadir Parmak, ceza yayından ceza sahası solunda bulunan Carlos Strandberg'e yerden pasını verdi. Strandberg'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

38' SARI KART | Rashica, rakip ceza sahasının sağ dışında Joelson Fernandes'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Joelson Fernandes sarı kart gördü.

36' GOL | Immobile, Bekaj'ın sağına yerden yaptığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

35' PENALTI | Svensson'un sağ kanattan rakip kaleye hareketlenen Rafa'ya verdiği pasta Rafa hızla ceza sahasına girdi ve Calvo'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasına gösterdi.

34' Rashica, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Immobile'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

26' Rafa Silva, ceza yayından ceza sahası sağında bulunan Ciro Immobile'ye yerden pasını aktardı. Immobile'nin sağ ayak üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde dışarı çıktı.

23' Gedson Fernandes, ceza yayının gerisinden savunma arkasına koşu yapan Immobile'ye derin bir top gönderdi. Immobile'nin dar açıdan sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha Bekaj'da kaldı.

22' Rafa Silva, sağ kanattan çizgiye inerek penaltı noktasına yerden çevirdi. Svensson'un sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Bekaj'ın ellerinde kaldı.

21' Gedson Fernandes, sol kanattan topu taşıyıp ceza sahası solundan kale sahasına yerden çevirdi. Kaleci Bekaj'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

20' GOL | Orta alandan sağ kanada gönderilen uzun topu kontrol eden Bilal Boutobba, meşin yuvarlağı son çizgiye kadar taşıdı ve penaltı noktasına yerden bir pas çıkardı. Abdulkadir Parmak'ın tek vuruşunda top ağlarla buluştu.

19' Görkem'in paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Boutabba, sol kanattan ceza sahasına girerek sol ayak içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak uzak direkten geri döndü. Sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

15' Hadziahmetovic'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği derin topta Ciro Immobile, kaleci Bekaj ile birebir kaldı. Immobile'nin penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

13' Beşiktaşlı oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak ceza yayında Gedson Fernandes'i topla buluşturdu. Gedson'un sağ ayak üstüyle çektiği şutta meşin yuvarlak yan direkten geri döndü. Sonrasında Hataysporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

2' Bilal Boutobba, rakip yarı alanın sağında Emrecan Terzi'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hatayspor, serbest vuruş kullanacak. Kullanılan serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu karşıladı. Sonrasında sağ kanada açılan topta Görkem, ceza sahasına ortaladı. Paulista, topu kafayla karşıladı ve dışarı gönderdi. Hatayspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.