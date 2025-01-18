CANLI YAYIN: Beşiktaş 0-0 Samsunspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig 20. haftası
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Beşiktaş-Samsunspor maçının VAR hakemi İspanyalı Adrian Cordero Vega olacak. Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı.
Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.
İŞTE 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
Samsunspor: Okan, Kingsley, Van Drongelen, Satka, Bola, Ntcham, Bennasser, Emre, Holse, Muja, Marius
CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 0-0 SAMSUNSPOR
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