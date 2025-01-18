CANLI YAYIN: Beşiktaş 0-0 Samsunspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig 20. haftası

Yayınlanma: 18.01.2025 - 18:31

Güncelleme: 18.01.2025 - 19:01

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Beşiktaş-Samsunspor maçının VAR hakemi İspanyalı Adrian Cordero Vega olacak. Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Samsunspor: Okan, Kingsley, Van Drongelen, Satka, Bola, Ntcham, Bennasser, Emre, Holse, Muja, Marius

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 0-0 SAMSUNSPOR

1' Zorlu mücadelde ilk düdük geldi.