CANLI YAYIN: Çaykur Rizespor 0-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig'in 18. haftası

Yayınlanma: 03.01.2025 - 19:24

Güncelleme: 03.01.2025 - 20:02

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açıyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapıyor.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.

İŞTE 11'LER

ÇAYKUR Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Muçi, Ciro Immobile.

CANLI ANLATIM | ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.