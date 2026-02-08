CANLI YAYIN: Çaykur Rizespor - Galatasaray CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 21. hafta mücadelesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapıyor.

11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila, Hojer, Mithat, Taylan, Olowoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

CANLI ANLATIM | Çaykur Rizespor 0-1 Galatasaray

19' GOL | Noa Lang sol kanattan ön direğe orta açtı. Barış Alper Yılmaz kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.

16' Galatasaray'da Sallai'nin sağ kanattan açtığı yüksekten ortada top kalecide kaldı.

13' Galatasaray bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahasının sağından Barış topu çevrdi. Osimhen kontrol edip vurdu savunmaya çarpan top kale önünde Lang'a gitti. Lang şutunu çekti, top kalecide kaldı.

11' DİREKTE PATLADI! Galatasaray'ın sağlı sollu ortalarının ardından savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Sara kontrol edip gelişine sert vurdu. Top üst direkten dışarı gitti.

9' Galatasaray'da Jakobs, Sara'nın pasıyla sol kanattan hareketlendi. Ceza sahasına girerken savunma top ayak koydu. Korner.

8' Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Mithat arka direğe kesti, Taha Şahin'in vuruşunda top auta çıktı.

6' Galatasaray'da Osimhen savunma arkasına sarkarken Samet ile yaşadığı mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem devam ettirdi.

2' Ismail Jakobs'a faul yapan Olawoyin sarı kart gördü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.