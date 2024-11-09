CANLI YAYIN: Çaykur Rizespor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Ligi 12. haftası

Yayınlanma: 09.11.2024 - 18:12

Güncelleme: 09.11.2024 - 18:12

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.

Ligdeki son maçında Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor, 10 puanla Süper Lig'in 16. sırasında bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Göztepe'ye (2-1) ve Fenerbahçe'ye (3-2) kaybeden Trabzonspor ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

İŞTE11'LER

Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat, Mosci, Alikulov, Taha, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Enis Destan, Banza