Canlı Yayın: Eintracht Frankfurt - Galatasaray | Canlı Anlatım - UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Haftası

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oluyor.

Frankfurt Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalıyor. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi oldu.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu.

Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını "Devler Ligi"ne de taşımak istiyor.

Alman temsilcisi ise geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ni (Bundesliga) üçüncü bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Eintracht Frankfurt, üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Frankfurt ekibi, son haftada yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik mücadele eden ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup olarak kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

İŞTE 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Knauff, Theate, Koch, Collins, Brown, Chaibi, Larsson, Doan, Can Uzun, Burkardt

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Yunus, Barış

CANLI ANLATIM | EINTRACHT FRANKFURT 0-1 GALATASARAY

24' Ceza yayı içerisinden kullandığımız serbest vuruşta İlkay Gündoğan pasını altıpas sol çaprazında bulunan arkadaşı Barış Alper Yılmaz'a gönderiyor. Barış Alper Yılmaz sağ ayağının içi ile bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor!

22' Hızlı gelişen atağımızda Wilfried Singo'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Michael Zetterer uzanıyor ve meşin yuvarlağı kontrol ediyor.

8' GOOOL | Temsilcimiz Galatasaray, Yunus Akgün'ün golü ile 1-0 öne geçiyor! Orta alanda kaptığımız topla hareketlenen Leroy Sane pasını sol çapraza doğru hareketlenen Yunus Akgün'e gönderiyor. Yunus ceza sahasına giriyor ve rakibini geçerek yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor!!!

5' SARI KART | Eintracht Frankfurt'da Jonathan Burkardt oyuncumuz Eren Elmalı'ya yaptığı sert müdahaleden sonra sarı kart görüyor.

2' Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Ansgar Knauff sağ ayağı ile sert vuruyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır sağ köşeye uzanarak gole izin vermiyor!

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi! Başarılar Galatasaray...