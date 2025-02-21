CANLI YAYIN: Eyüpspor 1-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Sezonu Trendyol Süper Lig 25. haftası

Yayınlanma: 21.02.2025 - 19:12

Güncelleme: 21.02.2025 - 20:03

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olauyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.

Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor.

Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.

İŞTE 11'LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Emre Mor, Yalçın, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile

CANLI ANLATIM | EYÜPSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi!