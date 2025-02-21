CANLI YAYIN: Eyüpspor 1-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Sezonu Trendyol Süper Lig 25. haftası
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olauyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.
Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor.
Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.
İŞTE 11'LER
Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Emre Mor, Yalçın, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile
CANLI ANLATIM | EYÜPSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ
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