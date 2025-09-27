Canlı Yayın: Fatih Karagümrük - Trabzonspor | Canlı Anlatım: Trendyol Süper Lig'i 7. haftası

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Süper Lig'e iyi başlayan Trabzonspor, son 3 maçta ise galibiyet alamadı. Bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.

İŞTE 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Nikoloz, Balkovec, Doh, Johnson, Tiago, Camacho, Larsson, Gray

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu