CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Alanyaspor CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Trendyol Süper Ligi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.
Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Furkan, Hadergjonay, Makouta, Richard, Yusuf, Efecan, Serdar, Cordova
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