Canlı Yayın: Fenerbahçe - Ferencvaros | Canlı Anlatım: UEFA Avrupa Ligi 5. haftası

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetiyor.Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Skriniar, Brown, Edson, Oğuz, Talisca, Asensio, Kerem, En Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 0-0 FERENCVAROS

1' Kadıköy'de ilk düdük geldi! Başarılar Fenerbahçe...