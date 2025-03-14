CANLI YAYIN: Galatasaray - Antalya CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig'in 28. haftası
Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Belçikalı Lawrence Visser oturacak.
Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, 33 puan topladı.
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper, Osimhen
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Emrecan Uzunhan, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Safuri, Larsson, Kaluzinski, Van de Streek
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