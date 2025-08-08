CANLI YAYIN: Gaziantep FK - Galatasaray CANLI ANLATIM - Trendyol Süper Ligi 2025/2026 Sezonu 1. Haftası

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.08.2025 20:38:00
Galatasaray, sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. AVAR'da ise Candaş Elbil görev alacak.

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezondaki ilk resmi maçını Gaziantep temsilcisi ile yapacak. Galatasaray, yeni sezonda da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk serisini sürdürmeye çalışacak.

Geçen sezonu 14. tamamlayan Gaziantep FK ise sezona yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde girecek. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son şampiyon karşısında kazanarak sezona moralli girmek için mücadele edecek.

İŞTE 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Boateng

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz

