CANLI YAYIN: Galatasaray 0-0 Dinamo Kiev CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftası

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Galatasaray 0-0 Dinamo Kiev CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftası
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:53

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor.

RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayan müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetiyor. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstleniyor. Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Dinamo Kiev: Nescheret; Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk; Mykhailenko, Shaparenko, Buyolskyi; Kabaiev, Voloshyn, Vanat

CANLI ANLATIM | GALATASARAY 0-0 DINAMO KIEV

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Etiketler: #galatasaray #uefa avrupa ligi #Dinamo Kiev #Canlı yayın
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