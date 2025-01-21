CANLI YAYIN: Galatasaray 0-0 Dinamo Kiev CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftası
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor.
RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayan müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetiyor. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstleniyor. Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen
Dinamo Kiev: Nescheret; Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk; Mykhailenko, Shaparenko, Buyolskyi; Kabaiev, Voloshyn, Vanat
CANLI ANLATIM | GALATASARAY 0-0 DINAMO KIEV
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