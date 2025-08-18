CANLI YAYIN: Kasımpaşa 0-0 Trabzonspor CANLI ANLATIM | Süper Lig 2. hafta mücadelesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmayı, Cihan Aydın yönetiyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gionniotis, Opoku, Szalai, Winck, Ben Ounnes, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali Yavuz, Fall, Gueye.

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Visca, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Canlı | Kasımpaşa 0-0 Trabzonspor

31' Trabzonspor'da Folcarelli, sol kanatta Baldursson'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul.

29' Trabzonspor'un kornerinde Onuachu yükselirken rakibine faul yaptı.

27' Ben Ouanes ve Edin Visca girdikleri mücadele sonucu bir tartışma yaşıyor. Hakem iki oyuncuyu da yanına çağırıyor.

25' Hajradinovic ceza sahasının sağ çaprazının hemen dışından bir şut çekti ancak top soldan farkla auta gitti.

21' Kasımpaşa'da Fall sağ kanatta Hajradinovic'in pasıyla hareketlendi. Tam ceza sahasına girecekken Batagov son anda kayarak topu kornere gönderdi.

19' Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top az farkla auta gitti. Şota Arveladze oyuncusunu alkışlıyor.

9' Trabzonspor'da Onuachu sağ kanatta Szalai ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Nijeryalı futbolcu faul bekledi ancak hakem oralı olmadı.

7' Winck'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Fall, topu ceza sahasına çevirdi. Top Gueye'ye gelmeden hemen önce savunma araya girdi. Karar korner.

5' Kasımpaşa'da Hajradinovic, sağ kanattan sağ ayağıyla orta yapmak istedi. Top kaleye yöneldi ve Uğurcan Çakır rahatlıkla kontrol etti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.