Trabzonspor'un yeni transferi imzaya geliyor!

Transfer çalışmalarında hız kazanan Trabzonspor, orta saha rotasyonunu genç bir isimle güçlendiriyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, Bastia forması giyen Christ Inao Oulai ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Fransız kulübü ve Trabzonspor arasında tüm şartlar üzerinde anlaşma sağlandı. Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için şehre davet edildi.

Trabzonspor, 19 yaşındaki oyunucunun bonservisi için 5 milyon Euro ödeyecek.

PERFORMANSI

Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon 24 maça çıktı ve 1 gol attı.