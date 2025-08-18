Trabzonspor'un yeni transferi imzaya geliyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 12:01:00
Trabzonspor'un Bastia forması giyen Christ Inao Oulai'nin transferi için Fransız kulübüyle anlaştığı iddia edildi. Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için şehre davet edildi.

Transfer çalışmalarında hız kazanan Trabzonspor, orta saha rotasyonunu genç bir isimle güçlendiriyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, Bastia forması giyen Christ Inao Oulai ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Fransız kulübü ve Trabzonspor arasında tüm şartlar üzerinde anlaşma sağlandı. Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için şehre davet edildi.

Trabzonspor, 19 yaşındaki oyunucunun bonservisi için 5 milyon Euro ödeyecek.

PERFORMANSI

Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon 24 maça çıktı ve 1 gol attı.

İlgili Konular: #trabzonspor #transfer

