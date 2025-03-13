CANLI YAYIN: Rangers - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımı ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Rangers - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 22:03

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak.

Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.

Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

İŞTE 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Amrabat, Fred, Kostic, Syzmanski, Talisca, En-Nesyri


Etiketler: #fenerbahçe #Rangers #uefa avrupa ligi
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