Trabzon'da nefes kesen maç! Karşılıklı goller var kazanan yok...

Yayınlanma: 06.12.2024 - 19:10

Güncelleme: 06.12.2024 - 22:04

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasınnın açılış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın golünü 38. dakikada penaltıdan Cafu kaydetti. 79. dakikada penaltıdan Simon Banza ve 82. dakikada Anthony Nwakaeme gelen goller Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Dakikalar 90'ı gösterirken Kasımpaşa'da Nuno da Costa'nın attığı gol, mücadeeye eşitliği getirdi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor da Kasımpaşa da puanını 16'ya yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa ise gelecek haftayı BAY geçecek.

VAR'DAN GELEN UYARI İLE PENALTI

Karşılaşmanın 38. dakikasında kaleci Uğurcan Çakır'a atılan geri pası iyi takip eden Nuno Da Costa, araya girdi ve Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Zorbay Küçük, önce serbest vuruş kararı verdi. Hakem Küçük, daha sonra VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'dan gelen uyarıyla penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Cafu, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Ayrıca Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Bu oyuncular mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Galatasaray maçında cezalı duruma düşmekten kurtuldular.

Karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermezken Papara Park tribününde büyük boşluklar olduğu gözlendi. Konuk takım Kasımpaşa'ya ayrılan tribünde ise "bir" taraftarın olması dikkati çekti.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 2-2 Kasımpaşa

90+3' GOL İPTAL EDİLDİ | Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Gianniotis topu yumrukladı ve Kasımpaşa kontra atağa çıktı. Winck'in ceza sahası dışından çektiği şutu Uğurcan kurtardı. Seken topta Ben Ouanes topu ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarıyla Ben Ouanes'in attığı GOL ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Trabzonspor 2-2 Kasımpaşa

90+1' GOL | Barak, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topla buluşan Brekalo, ceza sahasına çevirdi. Nuno da Costa boş kaleye vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu. Trabzonspor 2-2 Kasımpaşa

86' Edin Vişça, sol kanattan Nwakaeme'nin yerden verdiği pasta ceza sahasın solundan şutunu çekti ancak Gianniotis topu kurtardı.

82' GOL | Cham, köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Malheiro, bekletmeden arka direğe ortaladı. Yakın mesafeden Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa

79' GOL | Trabzonspor Simon Banza'nın penaltıdan attığı gol ile skoru eşitledi! Trabzonspor 1-1 Kasımpaşa

74' PENALTI | Rodrigues, Enis Destan'a topsuz alanda yaptığı faul sonrası hakem Zorbay Küçük VAR ile iletişim halinde. Hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı ile pozisyonu monitörden izlemeye davet edildi. Hakem Zorbay Küçük monitörden pozisyonu izledikten sonra Trabzonspor lehine penaltı kararını verdi. Topun başında Simon Banza.

73' Bu kez Nwakaeme, sol kanattan çizgiye inerek kale sahasına yerden çevirdi. Yasin Özcan araya girerek topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

72' Visça'nın ceza sahası solundan içeriye çevirdiği topta Banza, kalenin çok yakınında topa dokundu fakat Gianniotis harika bir kurtarış yaptı. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

52' SARI KART | Nuno da Costa, bir önceki pozisyonda Serdar ile girdiği mücadele sonrası orta alanda kendini yere bıraktı. Avrantaja oynatılan pozisyon sonrası top oyun alanı dışına çıkınca Serdar Saatçı sarı kart gördü.

45+3' SARI KART | Cham, rakip yarı alanda Rodrigues'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

38' GOL | Cafu'nun sağ ayak içiyle kullandığı penaltı atışı kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu. Trabzonspor 0-1 Kasımpaşa

36' PENALTI | Malheiro'nun Uğurcan'a yerden pası kısa düşünce Nuno da Costa topa doğru koştu. Kalesinden açılan Uğurcan Nuno da Costa'ya ceza sahasının solunda faul yaptı. Kasımpaşa oyuncuları faulün ceza sahası içinde yaşandığı nedeniyle hakem Zorbay Küçük'e itirazlarda bulunuyor... Zorbay Küçük, VAR ile iletişiminin ardından penaltı noktasını gösterdi.

32' Edin Vişça, sağ kanatta Rodriges'den topu kurtararak sağ ayak üstüyle şutunu çekti ancak top üst direğe çarparak dışarı gitti.

29' Kasımpaşa'nın Fall ile sağ kanattan geliştirdiği atakta Fall, ceza sahasının sağından penaltı noktasına yerden çevirdi. Aytaç, penaltı noktasının solundan sağ ayak üstüyle şutunu çekti ancak top üstten dışarı gitti.

24' SARI KART | Orta alanda Da Costa, Cham'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Pozisyonun ardından hakem Zorbay Küçük, sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

23' SARI KART | Opoku, orta sahada Banza'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

19' Kasımpaşa'da Rodrigues sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında Fall kafa vuruşunu yaptı fakat top az farkla kalenin üstünden dışarı gitti. Trabzonspor kale vuruşu kullanacak.

8' Eren Elmalı'nın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Vişça, penaltı noktasından sağ ayağıyla kaleye şutunu çekti ancak savunmada Opoku'ya çarpan top dışarı gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.